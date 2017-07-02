Дадаев прокомментировал вердикт присяжных по делу об убийстве Немцова

Заур Дадаев прокомментировал вердикт присяжных по делу об убийстве политика Бориса Немцова. 29 июня коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновными пятерых подсудимых.

В частности, присяжные пришли к выводу, что Заур Дадаев, Анзор Губашев вместе с погибшим при задержании в Грозном Бесланом Шавановым принимали непосредственное участие в исполнении убийства приблизительно в 23.31 мск 27 февраля 2015 г.

Дадаев вину не признает. «Меня держат ни за что. Привезли избитым в Лефортово. Меня били током, пытали — в протоколе сказано, что задержали 5-го, а доставили 7 марта. Как вы думаете, где я был два дня?» — сказал он телеканалу «Дождь».

«Я верю в Аллаха, все, что происходит, - это наказание, может, я нагрешил слишком. Может, мне нужно было коров пасти, а не 11 лет по лесам бегать, Россию защищать. Тут сидишь за самое громкое преступление, которое не совершал, присяжные вынесли вердикт. Их продавили, а всех, кто что-то понимал, удалили», — считает Дадаев.

«Поймите, я офицер, я не идиот совершать это преступление прямо напротив Кремля. Я был военным, но на момент задержания уже уволился», — отметил он.