Водитель уборочной машины не слышал, как стреляли в Немцова

В Московском военном окружном суде 10 мая был допрошен водитель уборочной машины, которая в момент убийства Бориса Немцова находилась неподалеку на Большом Москворецком мосту. Как передает «Интерфакс», Сергей Будников заявил, что не слышал выстрелов и не видел убегавших людей или отъезжавших автомобилей. «Машина достаточно шумная - никаких звуков я не слышал. Грохот в ней такой стоит, что будь здоров», - цитирует «Интерфакс». На мост он заехал в соответствии с рабочим маршрутным листом.

«Выехал на территорию, поехал по Васильевскому спуску, опустил щетки и начал движение по Москворецкому мосту. Дальше просто ехал и случайно в зеркало посмотрел: увидел, что кто-то лежит, подумал - дай подойду», - заявил свидетель. ТАСС уточняет, что он увидел лежавшего человека в зеркало заднего вида. Когда он заезжал на мост, он видел только шедших по мосту мужчину и женщину. «Никаких людей, которые шли за ними, я не видел», - сказал Будников.

«Остановил машину, заглушил оборудование, вышел, обошел с водительской стороны. Навстречу бежала девушка, кричала: "Помогите-помогите, стреляли-стреляли!" Она была в шоке, я сказал ей - давайте позвоню в службу. Взял ее телефон, позвонил на 112. На месте потом я ещё находился несколько секунд. Я ей отдал телефон, сел в машину и уехал в сторону Болотной площади - продолжил заниматься уборкой территории. Доехал до конца моста, развернулся и поехал в обратную сторону», - цитирует «Интерфакс». Пока он выходил из своей машины и был на мосту, он видел только, как «притормозила только машина какая-то легковая - типа "минивэнчик", зеваки какие-то - и уехала».

Водитель не стал подходить к лежавшему на мосту человеку, так как не мог оказать ему никакой помощи. По его словам, в уборочной машине нет камер наблюдения, есть ли они на мосту, он не знает.

Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 г.