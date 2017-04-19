Опубликовано видео с признательными показаниями подозреваемого в убийстве Немцова

Видеозапись одного из первых допросов, на которой заместитель командира чеченского батальона «Север» Заур Дадаев признает свою вину в убийстве оппозиционного политика Бориса Немцова, публикует «Коммерсантъ». 18 апреля, в ходе процесса, Дадаев от признаний отказался, заявив, что в день убийства болел дома.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Уже 7 марта 2015 г. директор ФСБ Александр Бортников сообщил о задержании подозреваемых: Дадаева, его родственника Анзора Губашева, а также Шадида Губашева, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бабаева. На публикуемой записи Дадаев утверждает, что убить Немцова он решил из-за поддержи политиком французского еженедельника, опубликовавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Сделать это он готов был «ради Аллаха», но ему были предложены и деньги – 5 млн руб. Заплатить их готов был «Русик» - Руслан Мухудинов, по версии следствия.

«Я его уже видел, когда было метров 20–30 расстояние между нами. Я его начал догонять быстрым шагом, пока он опять в толпу куда-нибудь не ушел. Я его начал догонять. Не в упор, метров пять когда осталось, до пяти, как раз по случайности проезжала мусороуборочная машина. Вот я как раз, когда она с нами сравнялась, тогда произвел выстрел. Шесть выстрелов в общем», - рассказывал Дадаев.