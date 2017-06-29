Все подсудимые по делу об убийстве Немцова признаны виновными

Все подсудимые по эпизоду об убийстве Немцова признаны виновными А. Гордеев / Ведомости

Коллегия присяжных в Московском окружном военном суде признала виновными пятерых подсудимых, проходивших по эпизоду об убийстве политика Бориса Немцова, передает «Интерфакс».

В частности, присяжные пришли к выводу, что Заур Дадаев, Анзор Губашев вместе с погибшим при задержании в Грозном Бесланом Шавановым принимали непосредственное участие в исполнении убийства приблизительно в 23:31 мск 27 февраля 2015 г. Немцов был убит на пешеходной дорожке Большого Москворецкого моста. Данные лица вели за ним слежку в день убийства.

Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев принимали участие в подготовке преступления, посчитали присяжные. Губашев вместе с непосредственными исполнителями также вел наблюдение за Немцовым, а Эскерханов и Бахаев осуществляли слежку дистанционно. После убийства Губашев, Эскерхманов и Бахаев помогали скрыться исполнителям убийства от правоохранительных органов, к такому выводу пришли присяжные.

Ранее сообщалось, что коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт в отношении пятерых подсудимых. Перед оглашением судья изучил вердикт на соответствие нормам его заполнения. Суд не нашел противоречий или нарушений при заполнении вопросного листа, присяжные приступят к его оглашению.

«Доказано ли, что (Заур) Дадаев совместно и согласованно с Анзором и Шадидом Губашевыми, Тамерланом Эскерхановым и Хамзатом Бахаевым примерно в конце сентября 2014 г. согласился на предложение лица, находящегося в розыске, и иных лиц за обещанное денежное вознаграждение в сумме не менее 15 млн руб. лишить жизни Немцова, вступил в группу из соучастников, объединенных между собой по признаку длительного знакомства и имеющих родственные связи, с четким распределением ролей между собой, с единой целью и с соблюдением мер конспирации, следуя единому плану? Да, доказано», - огласил решение присяжных судья Юрий Житников, передает ТАСС.

При этом присяжные посчитали, что Дадаев не заслуживает снисхождения. За его виновность проголосовали 10 из 12 присяжных, только четверо из 12 сочли его заслуживающим снисхождения.

В коллегию изначально входили 22 человека (12 основных и 10 запасных), но в ходе судебного процесса девять присяжных ее покинули, двое из них – в последний момент. Всего перед присяжными поставили 26 вопросов.

Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 г. Следствие считает, что с октября 2014 г. подсудимые вели наблюдение за политиком. Для этого Дадаев купил автомобиль ZAZ Chance. На нем преступники скрылись после того, как Дадаев застрелил Немцова. В этом автомобиле были обнаружены ДНК Дадаева и Губашевых. На теле Дадаева были найдены микрочастицы продуктов выстрела, а в доме его матери были обнаружены пять патронов, маркировка четырех из которых совпадает с маркировкой гильз с моста. ДНК подсудимых (кроме Бахаева) были найдены в двух квартирах в Москве (одну Геремеев купил, вторую снимал).

Подозреваемых вычислили благодаря тому, что Анзор Губашев вставлял свою sim-карту в один из телефонов, которым преступники пользовались при подготовке и совершении убийства. Анзор Губашев и Шаванов были опознаны на записях с камер ГУМа.

Памяти Бориса Немцова