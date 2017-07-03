Эрдоган заявил о намерении Турции строить авианосец

Турция намерена строить собственный авианесущий крейсер, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган во время церемонии спуска на воду корвета «Кыналыада» турецкого производства.

«Турция должна к 2023 г. обрести независимость от иностранных компаний в военной индустрии, - подчеркнул турецкий лидер. - Мы построим собственный авианосец. Мы обязаны стать одним из лидеров в кораблестроении, а авианосец уже не является далекой мечтой для нас». По оценке Эрдогана, Турция прочно вошла в десятку мировых держав, способных самостоятельно проектировать и строить военные корабли.

Корабль «Кыналыада» построен по проекту MILGEM (Milli Gemi - «Национальный корабль»). Программа MILGEM началась в 1996 году, но из-за недостатка финансирования заключение контракта на создание проекта первого корабля длительное время откладывалось. Церемония спуска первого изготовленного опытного корвета «Хейбелиада» состоялась 2 октября 2008 г. По словам Эрдогана, «Турция уже реализовала 14 проектов военных кораблей, на очереди стоят еще десять».