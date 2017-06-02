Безопасность и право

Самый дорогой авианосец

ВМС США приняли на вооружение корабль Gerald R. Ford
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