Самый дорогой авианосец
ВМС США приняли на вооружение корабль Gerald R. Ford
ВМС США приняли на вооружение авианосец с ядерной силовой установкой Gerald R. Ford, сообщается на сайте американских военно-морских сил
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Испытания корабля состоялись 26 мая. Его водоизмещение около 100 000 т, длина свыше 300 м
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Стоимость самого дорогого авианосца составила $12,9 млрд.
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Военные отмечают, что авианосец будет готов к полномасштабной эксплуатации только в 2020 г.
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Строительство Gerald R. Ford началось еще в 2009 г., и ожидалось, что закончится в 2016 г.
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Однако сроки переносились, и корабль был готов с опозданием в 15 месяцев
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Президент США Дональд Трамп 2 марта осмотрел корабль и выступил перед моряками и строителями
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Этот тип авианосца должен заменить американские авианосцы класса Nimitz (на фото)
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