Турция не намерена закрывать военную базу в Катаре

Турция поддержала позицию Катара по требованиям, выдвинутым рядом арабских стран, разорвавших дипломатические отношения с Дохой. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Предъявленные Катару требования из 13 пунктов претят нормам международного права. Попытки нарушения суверенитета и вмешательства во внутренние дела стран недопустимы с точки зрения межгосударственных отношений. Подобный подход в корне ошибочен», — цитирует Эрдогана агентство «Анадолу».

«Что касается призывов к выводу турецкой военной базы с территории Катара, то это неуважение к Турции. Анкара не намерена обсуждать с кем-либо вопросы двустороннего оборонного сотрудничества с третьими странами. Турция — не рядовая страна», — добавил президент.

Ранее Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн передали Катару через Кувейт свои условия прекращения дипломатической изоляции. Они потребовали от катарских властей разорвать отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и телеканал «Аль-Джазира». На выполнение требований отводится 10 дней.

Власти этих стран обвиняют Катар в поддержке терроризма, поэтому Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Бахрейн и еще ряд государств разорвали дипломатические отношения с Дохой.