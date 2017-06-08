Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Катар в блокаде
Экономика Катара страдает из-за блокады
Арабские государства пытаются изолировать страну
- Симеон Керр
- / Financial Times
Многие жители в панике поспешили в супермаркеты и пункты обмена валют
Doha News via AP
Катар – одно из богатейших государств мира по ВВП на душу населения. Он использовал экспорт газа для создания крепких связей с Европой и Азией, накопил $34 млрд резервов, а его суверенному фонду Qatar Investment Authority принадлежат активы более чем на $300 млрд. Но экономические последствия решения ряда арабских стран изолировать Катар из-за предполагаемой поддержки терроризма стали заметны почти сразу.
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