Мировая экономика
Статья опубликована в № 4338 от 08.06.2017 под заголовком: Катар в блокаде

Экономика Катара страдает из-за блокады

Арабские государства пытаются изолировать страну

Катар – одно из богатейших государств мира по ВВП на душу населения. Он использовал экспорт газа для создания крепких связей с Европой и Азией, накопил $34 млрд резервов, а его суверенному фонду Qatar Investment Authority принадлежат активы более чем на $300 млрд. Но экономические последствия решения ряда арабских стран изолировать Катар из-за предполагаемой поддержки терроризма стали заметны почти сразу.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике