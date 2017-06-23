AP: От Катара потребовали разорвать связи с Ираном и закрыть «Аль-Джазиру»

Для выхода из дипломатического кризиса Катар должен разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть телекомпанию «Аль-Джазира» и закрыть находящуюся на своей территории турецкую военную базу. Как сообщает АР, это говорится в требованиях к Катару Саудовской Аравии и других арабских стран, которые почти три недели назад порвали дипломатические отношения с Дохой. Агентство ссылается на копию документа с перечнем требований, который Катару передал Кувейт. В списке всего 13 пунктов. Также от Катара требуют прекратить все отношения с «Братьями-мусульманами» (запрещены в России), «Хезболлой», «Аль-Каидой» и «Исламские государством» (две последние группировки также запрещены в России).

Также от Катара требуют прекратить натурализацию граждан Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта и Объединенных Арабских Эмиратов - эти страны первыми объявили о разрыве отношений с Дохой - и выслать тех граждан этих государств, которые сейчас находятся в Катаре. Таким образом эти страны хотят добиться, чтобы Катар перестал вмешиваться в их дела.

Также они потребовали от Катара выдачи всех разыскиваемых за терроризм , прекращения финансирования всех группировок, которые в США считаются террористическими, и передачи подробной информации о финансировании Катаром оппозиции в этих странах.

Руководство Катара пока не отреагировало на эти требования.

19 июня Катар осудил соседние страны за продолжение дипломатической и транспортной блокады. Директор пресс-службы правительства страны шейх Саиф бин Ахмед аль-Тани заявил, что «блокада продолжается две недели, и ее участники не выдвинули никаких предложений для разрешения кризиса». Также на этой неделе выдвижения списка требований к Катару потребовал госсекретарь США Рекс Тиллерсон.