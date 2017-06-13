Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили обострение ситуации вокруг Катара

Президент России Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед Аль Нахайян обсудили по телефону обострение ситуации вокруг Катара. Стороны выразили заинтересованность в поиске путей решения конфликта, уточнили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждалось обострение ситуации вокруг Катара, усугубляющее и без того тяжелое положение во всем ближневосточном регионе. Выражена взаимная заинтересованность в поиске путей разблокирования кризиса», - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе эмиратской стороны.