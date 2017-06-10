Лавров: Россия обеспокоена ситуацией вокруг Катара, но вмешиваться не будет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Москве с катарским коллегой Мухаммадом бен Абдуррахманом Аль Тани. В ходе переговоров Лавров заявил, что Россия не намерена вмешиваться в отношения между Катаром и государствами, разорвавшими с ним дипотношения, но обеспокоена ситуацией.

«Сегодня продолжим диалог между нашими странами по всем вопросам, которые представляют взаимный интерес. Разумеется, в числе этих вопросов будет и недавнее резкое обострение отношений в арабском мире. Сообщения об этом обострении, о принятых шагах некоторых арабских государств, (разрыве) дипотношений с Катаром мы восприняли с беспокойством», — сказал Лавров.

«Мы по принципиальным соображениям не вмешиваемся ни во внутренние дела государств, ни в их отношения между собой», — добавил он. Москва выступает за то, чтобы любые противоречия решались за столом переговоров путем взаимоуважительного диалога, заключил министр.

Напомним, отношения с Катаром разорвали десять стран — Коморские острова, Мавритания, Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Маврикий и Мальдивская республика. Эти государства обвинили Катар в поддержке экстремистов и вмешательстве в дела других стран.