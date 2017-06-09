Трамп обсудил с президентом Египта катарский кризис

Президент США Дональд Трамп обсудил с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси ситуацию с разрывом отношений ряда стран региона с Катаром, передает Reuters со ссылкой на чиновника в администрации США.

Ранее Трамп проводил похожие переговоры с эмиром Катара, королем Саудовской Аравии и наследным принцем ОАЭ.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет 5 июня объявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.