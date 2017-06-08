Египет просит СБ ООН начать разбирательство по выплате Катаром $1 млрд террористам

Египет попросил Совет Безопасности ООН начать расследование по поводу выплаты Катаром $1 млрд в качестве выкупа террористическим группировкам в Ираке, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Хадас».

Несколько дней назад Financial Times со ссылкой на источники в правительстве и военном командовании Катара сообщила, что власти эмирата в апреле перечислили террористическим группировкам около $1млрд для освобождения взятых в плен в Ираке членов королевской семьи.

По информации газеты, выкуп был необходим для освобождения 26 членов королевской семьи, которые отправились на соколиную охоту на юг Ирака и были захвачены там в плен террористами.