Эмир Кувейта провел переговоры с эмиром Катара

Эмир Кувейта Сабах аль-Ахмед ас-Сабах прилетел в Катар как посредник в дипломатическом кризисе и провел переговоры с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Как сообщает АР, переговоры прошли после заявления Объединенных Арабских Эмиратов о том, что обсуждать с Катаром нечего.

Шейх Катара встретил гостя в аэропорту вечером в среду. МИД Катара затем сообщил, что монархи обсудили способы восстановить нормальные отношения между странами Персидского залива в преддверии чемпионата мира по футболу, который Катар должен провести в 2022 г. С 5 июня Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и другие арабские страны начали рвать дипломатические отношения с Катаром и прерывать с ним морское и воздушное сообщение. Они обвинили Катар в финансировании терроризма и упрекнули его в связях с Ираном.

Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш заявил АР 7 июня, что Катар выбрал путь экстремизма и терроризма и должен за это заплатить. Для нормализации ситуации Катару нужно окончательно изгнать из страны террористов «Хамаса», прекратить поддерживать террористические группировки «с ДНК «Аль-Каиды» (запрещена в России) и упорядочить работу собственных СМИ, прежде всего спутникового телеканала «Аль-Джазира».

В Катаре заявление Гаргаша комментировать не стали. Ранее Доха отрицала поддержку террористических группировок и выражала сожаление в связи с решением арабских стран испортить отношения.