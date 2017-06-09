Эрдоган одобрил законопроект об отправке турецких военных в Катар

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил законопроект об отправке турецких военных в Катар. Он также утвердил соглашение между Турцией и Катаром о сотрудничестве в обучении военных. Кроме того, Турция обязалась обеспечить поставку продовольствия и воды в регион. Соответствующий документ опубликован в Official Gazette в пятницу, 9 июня.

Ранее Национальное собрание Турции одобрило законопроект, который позволяет Анкаре увеличить численность военнослужащих на своей базе в Катаре.

Президент Турции одобрил закон на фоне решения десяти стран разорвать дипломатические отношения с Катаром. Это Коморские острова, Мавритания, Йемен, Ливия, Бахрейн, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Маврикий и Мальдивская республика. Эти государства обвинили Катар в поддержке экстремистов и вмешательстве в дела других стран.