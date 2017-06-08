ТАСС: министр иностранных дел Катара может посетить Москву 10 июня

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани намерен до конца недели посетить Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Собеседник агентства не исключил, что визит может состояться уже 10 июня. Предполагается, что министр встретится с руководством МИД России.

С 5 июня арабские страны начали объявлять о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвиняя эту страну в поддержке терроризма и вмешательстве в дела других государств Персидского залива. Первыми это сделали Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ. Позже к ним присоединились Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивы, Маврикий и Коморские острова. Иордания объявила о понижении уровня диппредставительства в Дохе. В катарском МИДе заявили, что ответных мер не будет. Посредником в конфликте выступает Кувейт.

Вечером 6 июня Кремль сообщил, что президент Владимир Путин поговорил с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани по телефону и обсудил вопросы российско-катарского сотрудничества и международную проблематику. «Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию России в пользу урегулирования кризисных ситуаций политико-дипломатическими методами, путем диалога», - говорится в сообщении Кремля.

7 июня МИД России сообщил, что руководитель ведомства Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом кризис вокруг Катара.