Reuters: Катар закрывает заводы по производству гелия

Катар принял решение закрыть заводы по производству гелия из-за экономического «бойкота», объявленного стране странами Ближнего Востока, передает Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

Как отмечает агентство, Катар второй в мире по величине производитель гелия. В стране два завода по производству гелия принадлежат компании RasGas - «дочке» государственной Qatar Petroleum. Заводы решили закрыть из-за того, что Саудовская Аравия закрыла границу с Катаром, блокируя экспорт газа, пояснил представитель Qatar Petroleum, пожелавший не раскрывать имя.

Оба завода в год выпускали около 2 млрд кубических футов жидкого гелия и покрывали порядка 25% от общего мирового спроса гелия.