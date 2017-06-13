Посол США в Катаре покидает свой пост

Посол США в Катаре Дана Шелл Смит подала в отставку, после того как американский президент Дональд Трамп раскритиковал представляемую ей страну. Об этом в Twitter написал корреспондент CNBC Джон Харвуд.

«Посол США в Катаре ушла в отставку спустя несколько дней после того, как Трамп вновь раскритиковал эту страну, что подорвало попытку госдепартамента ослабить напряженность», — пояснил Харвуд.

«В этом месяце я завершаю свои три года работы в качестве посла США в Катаре. Это была самая большая честь в моей жизни, и я буду скучать по этой великолепной стране», - написала Смит в Twitter. Причины ухода с поста она не уточнила.

9 июня Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма и заявил, что этому необходимо положить конец.