Катар осудил продолжающуюся блокаду

Катар осудил соседние страны за продолжение дипломатической и транспортной блокады, передает Reuters. Заявление в связи с началом третьей недели кризиса в регионе сделал директор пресс-службы правительства страны шейх Саиф бин Ахмед аль-Тани. О разрыве дипломатических отношений с Катаром 5 июня объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет, их примеру последовали еще несколько мусульманских стран. Катар они обвиняют в поддержке терроризма, финансовой и информационной.

«Блокада продолжается две недели, и ее участники не выдвинули никаких предложений для разрешения кризиса», – говорится в заявлении аль-Тани. Шейх выразил сожаление, что соседние страны предпочли «тратить время и усилия» на беспочвенную пропагандистскую кампанию и используют терроризм как пиар-ход.