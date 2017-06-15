Катар купит у США истребители F-15 на $12 млрд

Катар купит у США истребители McDonnel Douglas F-15 Eagle на $12 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, министр обороны США Джеймс Мэттис и представители Катара должны были в среду подписать соответствующий договор. Агентство Bloomberg передает, что Катар купит у США 36 истребителей.

В минобороны подтвердили информацию. «Министр обороны США Джеймс Мэттис провел встречу с катарским госминистром обороны Халедом бен Мухаммедом аль-Атыйей, чтобы обсудить завершающие шаги по покупке американских истребителей F-15 Катаром», — говорится в заявлении Пентагона, которое приводит телекомпания CNN. Число самолетов в ведомстве не уточнили.

McDonnel Douglas F-15 Eagle — американский всепогодный тактический истребитель четвертого поколения, разработанный компанией McDonnell Douglas в первой половине 1970-х гг. Всего произведено порядка 1200 единиц разных модификаций.