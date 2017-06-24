Катар считает нереалистичными требования арабских стран

В Министерстве иностранных дел Катара считают нереалистичными требования арабских государств по разрешению кризиса и призывают их пересмотреть. МИД также назвал наложенные на Катар санкции нелегальными и нарушающими суверенитет страны.

Ранее Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и Бахрейн передали Катару через Кувейт свои условия прекращения дипломатической изоляции. Они потребовали от катарских властей разорвать отношения с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и телеканал «Аль-Джазира». На выполнение требований отводится 10 дней.

Власти этих стран обвиняют Катар в поддержке терроризма, поэтому Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Бахрейн и еще ряд государств разорвали дипломатические отношения с Дохой. Катар отвергает все обвинения и не принимает ответных мер.