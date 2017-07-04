Спецслужбы Германии указали на шпионскую активность России и Китая

В преддверии саммита G20, который пройдет в Гамбурге 7–8 июля, ведомство по охране конституции Германии обвинило Россию, Китай, Турцию и Иран в возросшей шпионской активности на территории своей страны, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на DPA. По данным агентства, сегодня с соответствующим заявлением планирует выступить министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер. Особое внимание он намерен уделить вероятным шпионским действиям в правительственном квартале Берлина.

Агентство ссылается на документ ведомства, из которого следует, что Россия и Китай не раз распознавались как инициаторы кибератак на немецкие правительственные и коммерческие организации. «Выбор целей и продолжительность атак» отчетливо указывали на попытки стратегической слежки за политической и административной системами Германии.

О хакерских атаках говорилось в докладе о роли России в подрыве отношений ЕС и США, представленном Федеральной разведывательной службой Германии и ведомством по охране конституции еще в начале года. После этого правительство поручило спецслужбам проанализировать активность России в свете информации о кибератаках. Также спецслужбы Германии подозревали Москву в попытках ослабить позиции федерального канцлера Ангелы Меркель, занимающей жесткую позицию в отношении антироссийских санкций.

На саммит G20 в Гамбург планируют приехать президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Сегодня они встречаются в Москве, а завтра китайского лидера примет Ангела Меркель.