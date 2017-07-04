Суд подтвердил законность ареста подростка, распылившего газ на акции протеста в Москве

Мосгорсуд признал законным домашний арест подростка 1999 года рождения, участника акции против коррупции в Москве. Он обвиняется в распылении газа в лицо сотруднику ОМОНа во время акции 12 июня.

«Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката – без удовлетворения», – огласила решение судья. Таким образом, он останется под домашним арестом до 13 августа.

Согласно решению суда подростку разрешено общаться с адвокатами, педагогическими работниками, следователями и родственниками, круг которых определен законом. Из дома ему можно выходить только для посещения общеобразовательных учреждений, расположенных на территории Москвы. Использовать интернет и иные средства коммуникации ему запрещено.

12 июня в ряде российских регионов прошли акции оппозиции против коррупции. По данным МВД, в Москве за нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства было доставлено более 150 человек, в Санкт-Петербурге – 500 человек.