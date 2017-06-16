Суд отправил под домашний арест несовершеннолетнего, распылившего газ на акции протеста в Москве

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест несовершеннолетнего участника акции против коррупции в Москве. Он обвиняется в распылении газа в лицо сотруднику ОМОНа во время акции 12 июня.

«Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении несовершеннолетнего обвиняемого меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 13 августа», - огласила решение судья Евгения Николаева.

Следователь подчеркнул, что школьник неоднократно принимал участие в несанкционированных акциях в Москве - в частности, 26 марта и 12 июня. А вина несовершеннолетнего «подтверждается изобличающими показаниями свидетелей и потерпевших».

«Домашний арест избирается, если невозможно избрание иной меры пресечения - например, подписки о невыезде. Мой подзащитный учится в 11 классе, в ближайшее время ему надо решать вопрос о сдаче ЕГЭ, которые он пропустил, и о доступе к высшему образованию. При избрании домашнего ареста ему придется получать разрешение для любого выхода из дома», - заявил адвокат обвиняемого Сергей Бадамшин, напомнив, что «все мы проходили через возраст 11 класса». «Зачем ломать человеку судьбу, лишая его возможности нормально продолжать жить и учиться?» - добавил адвокат.

В свою очередь мама школьника рассказала, что сын хорошо учится в физико-математическом лицее, неоднократно принимал участие в школьных олимпиадах. «Навальным он интересуется, но о его участи в митингах я не знала», - отметила она.