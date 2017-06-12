«РИА Новости»: сотруднику ОМОНа прыснули в лицо перцовым баллончиком

Как сообщает «РИА Новости», один из сотрудников Росгвардии пострадал в ходе акции против коррупции на Тверской улице в Москве. «Один из участников несанкционированной акции прыснул в лицо сотруднику ОМОН из перцового баллончика. Его сейчас осматривают врачи», — рассказал источник в экстренных службах Москвы.

Ранее о том, что на Пушкинской площади распылили перцовый газ, сообщали пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш и фотограф Евгений Фельдман. В полиции заявили, что ищут того, кто распылил газ «раздражающего действия».