Полиция насчитала 1000 участников согласованной акции на проспекте Сахарова

По данным ГУ МВД по Москве, в согласованной акции против коррупции, которая проходит на проспекте Сахарова в Москве, принимают участие около 1000 человек. «Полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности», — отмечается в сообщении. В праздничных мероприятиях ко Дню России участвуют около 270 000 человек.

Напомним, Алексей Навальный накануне призвал своих сторонников выйти на несогласованную акцию на Тверскую улицу и не участвовать в шествии на проспекте Сахарова. По оценкам «Ведомостей», в районе Тверской собралось более 10 000 протестующих.

На проспект Сахарова в основном пришли противники реновации, передает корреспондент «Ведомостей». Около Садового кольца установили микрофон, начали выступать обманутые дольщики, обвиняя мэра Москвы Сергея Собянина и московское правительство в коррупции и наплевательском отношении к людям.