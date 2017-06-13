В нападении на бойца Росгвардии на акции 12 июня подозревают несовершеннолетнего

Подозреваемым в нападении на бойца Нацгвардии на акции протеста на Тверской улице стал 17-летний Михаил Галяшкин. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на заявление координатора «Открытой России» Марии Бароновой. По ее словам, Галяшкин находится в СКР, он отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью Конституции.

Ранее СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и задержании подозреваемого. По предварительным данным, подозреваемый распылил из баллончика слезоточивый газ раздражающего действия в глаза сотруднику ОМОНа Главного управления Росгвардии по Москве, который был при исполнении. Омоновец получил ожог глаз, ему оказана необходимая медицинская помощь.