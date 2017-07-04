«Синьхуа»: Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Сирии и на Корейском полуострове

В ходе неформального общения 3 июля лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили положение на Корейском полуострове и сирийский кризис. Это сообщает «Синьхуа». Северокорейскую проблему они договорились продвигать к разрешению общими усилиями, через диалог и переговоры. Оба лидера выразили озабоченность в связи с размещением американских противоракетных комплексов THAAD в Южной Корее, отметив, что это нарушает стратегический баланс в регионе.

Председатель КНР прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом 3 июля. Основные переговоры запланированы на 4 июля, сообщала пресс-служба Кремля.