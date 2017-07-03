Си Цзиньпин прибыл в Москву с официальным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву по приглашению российского президента Владимира Путина. Самолет с ним приземлился в московском аэропорту «Внуково».

Си Цзиньпина в аэропорту встречали замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов, посол России в КНР Андрей Денисов и посол КНР в России Ли Хуэй. У трапа была построена рота почетного караула Преображенского полка. Оркестр исполнил государственные гимны Китая и России, после чего председатель КНР и делегация прошли в здание правительственного терминала аэропорта.

«Ожидаю обстоятельного обмена мнениями с президентом Путиным по углублению двусторонних отношений, многопланового сотрудничества, актуальным тематикам международной и региональной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Мы, несомненно, выйдем на новые договоренности», - заявил после прилета Си Цзиньпин.

Он надеется, что этот визит будет плодотворным, а также будет «способствовать устойчивому развитию китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия».

Это шестой визит Си Цзиньпина в Россию в качестве главы государства. 4 июля китайский лидер проведет переговоры с Владимиром Путиным. В тот же день он встретится с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Ожидается, что во время визита будут заключены контракты на общую сумму около $10 млрд.