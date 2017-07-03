Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в неформальной обстановке

Российский президент Владимир Путин встретился в Кремле с председателем КНР Си Цзиньпином, который прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом. Основные переговоры будут проходить 4 июля.

«В ходе переговоров на высшем уровне предполагается обсудить весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия России и Китая, а также актуальные международные и региональные проблемы. По итогам переговоров намечено подписание ряда двусторонних документов», - отмечается на сайте Кремля.

Как уточняет РИА «Новости», лидеры встретились в гербовом зале первого корпуса Кремля. С улыбками они обменялись рукопожатиями. Вечером понедельника у Путина и Си Цзиньпина запланирован неформальный обед.