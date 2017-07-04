Минобороны России не увидело угрозы в северокорейских ракетных испытаниях

Запущенная 4 июля северокорейская баллистическая ракета «Хвансон-14» не представляла опасности для России. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минобороны, «запуск был произведен в направлении от границ России и опасности для Российской Федерации не представлял». Российская система предупреждения зафиксировала этот пуск в 3.46 мск и отслеживала перемещение ракеты.

Ранее северокорейское государственное телевидение сообщило, что ракета пролетела 933 км за 39 минут, высота полета достигала 2802 км.

По принятой в России классификации на основе договора РСМД ракетами средней дальности считаются ракеты дальностью 1000–5500 км. Ракеты дальностью свыше 5500 км относятся к межконтинентальным.