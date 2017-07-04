Северная Корея запустила баллистическую ракету в преддверии G20 и в День независимости в США

Баллистическая ракета, запущенная КНДР 4 июня в 9.39 по местному времени (3.39 по московскому), пролетела за 40 минут около 800–900 км и упала, вероятно, в исключительной экономической зоне Японии, сообщает Reuters со ссылкой на заявление генсекретаря японского кабинета министров Ёсихидэ Суги. Запуск произведен с полигона в провинции Пхенан-Пукто, передает NHK. Сведений об ущербе не поступало.

Токио выразил Пхеньяну протест в связи с инцидентом. В Южной Корее президент Мун Джэ Ин объявил о созыве национального совета безопасности, подчеркивает Yonhap.

Запуск ракеты осуществлен в тот момент, когда в США отмечают День независимости. Ранее этот праздник также становился поводом для очередных северокорейских испытаний, подчеркивает Reuters. В этот раз запуск был произведен еще и в преддверии саммита G20, который пройдет в Гамбурге 7–8 июня. Северокорейская программа должна стать одной из главных тем. Ранее президент США Дональд Трамп обсуждал ее со своими южнокорейским и китайским коллегами. Стороны пришли к выводу, что дверь для переговоров с Пхеньяном должна оставаться открытой, но продолжение ядерной программы недопустимо.

8 июня КНДР осуществила запуск четырех ракет класса «земля – море». 23 июня Fox News сообщал об испытании Пхеньяном нового ракетного двигателя.