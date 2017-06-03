Совбез ООН расширил санкции против КНДР

Члены Совета Безопасности ООН единогласно приняли резолюцию о расширении санкций в отношении Северной Кореи, сообщает Reuters. Это стало ответом на проводимые КНДР запуски баллистических ракет, отмечает агентство.

Представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты «намерены добиваться мирного, дипломатического разрешения этой ситуации». Однако она подчеркнула, что Совбез ООН посылает «четкий сигнал» Северной Корее: или она прекратит испытания, или столкнется с последствиями.

Заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков заявил ТАСС, что Россия поддержала резолюцию, но считает, что конфронтационная логика чревата последствиями для Корейского полуострова. Он добавил, что для решения проблемы необходима коллективная работа, Россия к такой работе готова.

1 июня США ввели санкции в отношении КНДР, под которые подпали три российские компании и гражданин России. В США пояснили, что ограничительные меры введены из-за продолжающейся разработки Пхеньяном ядерного оружия и нарушения тем самым резолюций, принятых Совбезом ООН.