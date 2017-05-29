МИД осудил новый ракетный запуск КНДР

Москва осуждает новый ракетный запуск КНДР, заявил первый замминистра иностранных дел России Владимир Титов. Его цитирует ТАСС. По его словам, в ведомстве озабочены развитием ситуации.

«Одновременно мы призываем наших партнеров, с которыми работаем по этой теме, к проявлению сдержанности, в том числе в отношении военной активности в этом регионе», - сказал дипломат.

28 мая лидер КНДР Ким Чен Ын сообщил об успешном пуске ракеты. По данным военных источников Reuters, ракета была запущена из района Вонсан с восточного побережья в сторону Японского моря. Она упала в экономической зоне Японии, сообщил анонимный чиновник в правительстве страны.