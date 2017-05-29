Северная Корея объявила об успешном ракетном запуске

Запуск ракеты неизвестного типа, был произведен 28 мая из района Вонсан с восточного побережья в сторону Японского моря, сообщает Reuters со ссылкой на данные командования объединенных штабов. Собеседники Yonhap предполагают, что запущена была баллистическая ракета.

Ракета упала в экономической зоне Японии, сообщил анонимный чиновник в правительстве страны. Лидер КНДР Ким Чен Ын признал запуск успешным. Он был подготовлен Академией национальной оборонной науки.

Ранее в этом месяце Пхеньян осуществил серию запусков, последний из которых состоялся 21 мая.