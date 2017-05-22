КНДР заявила о массовом производстве новой ракеты средней дальности

Лидер КНДР Ким Чен Ын одобрил развертывания новых баллистических ракет средней дальности для использования в военных целях, сообщает Ренхап со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи. Таков результат состоявшегося накануне запуска ракеты Pukguksong-2, который в КНДР признали успешным.

Ракета, запущенная 21 мая с полигона, располагающегося на западе КНДР, пролетела около 500 км и упала в Японское море. Ракета аналогичного типа, что была запущена 12 февраля. Модель KN-15 представляет собой модернизированную версию баллистической ракеты, запускаемой с подводных лодок.

«Следует быстро начать массовое производство этой ракеты серийным способом», чтобы вооружить стратегические силы северокорейской армии, приводит агентство слова лидера КНДР, присутствовавшего на испытаниях.

США выразили обеспокоенность новым запуском ракеты. «Продолжающиеся испытания разочаровывают и беспокоят. И мы требуем, чтобы они прекратили это», - заявил госсекретарь США Рэкс Тиллерсон.