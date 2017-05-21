Тиллерсон потребовал от КНДР прекратить ракетные испытания

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что осуществленный КНДР запуск ракеты разочаровывает, и призвал прекратить испытания ракет.

«Продолжающиеся испытания разочаровывают и беспокоят. И мы требуем, чтобы они прекратили это», - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Ранее южнокорейские СМИ cообщили, что баллистическая ракета среднего радиуса, запущенная в воскресенье КНДР, пролетела около 500 км. По их информации, запуск был осуществлен в 16.59 по местному времени (10.59 по Москве). Отмечается, что это восьмой в 2017 г. пуск ракеты, осуществленный Пхеньяном.