США направили к берегам КНДР второй авианосец

Американский авианосец USS Ronald Reagan направился к Корейскому полуострову, сообщает CNN со ссылкой на источники в сфере обороны. Ранее корабль находился в японском порту, который он покинул после завершения периода обслуживания, теперь авианосец должен пройти морские испытания.

Напомним, в ночь на 14 мая КНДР запустила очередную баллистическую ракету. Полет ракеты длился 23 мин., после чего она упала в центральной части Японского моря в 500 км от территории России.

В конце апреля группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson вошла в акваторию Японского моря. Американские корабли прибыли к берегам КНДР с целью продемонстрировать силу войск США, заявляли ранее в ВМС страны.