Группа ВМС США вошла в акваторию Японского моря

Группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson в субботу вошла в акваторию Японского моря, сообщает японский телеканал NHK. Американские корабли прибыли к берегам КНДР с целью продемонстрировать силу войск США, заявляли ранее в ВМС страны.

Сегодня утром КНДР снова запустила ракету. По предварительным данным, это была баллистическая ракета среднего радиуса действия, запущенная с мобильной стартовой площадки. Она взорвалась в воздухе, не долетев до Японского моря.