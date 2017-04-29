Российские системы ПВО приведены в готовность после запуска ракеты в КНДР

Председатель комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров сообщил, что российские системы противоракетной обороны на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боевой готовности. «Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР. ПВО России на Дальнем Востоке находятся в состоянии повышенной боеготовности. Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственности воздушных сил России», — сказал сенатор.

Озеров отметил, что Россия не является целью для ракетных запусков КНДР. «Но, с другой стороны, техника есть техника, и наши военные делают все от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию России», — пояснил он.

В субботу утром КНДР запустила ракету, передает южнокорейское агентство «Ренхап». Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник, ракета взорвалась в воздухе и не достигла Японского моря. По предварительным данным, это баллистическая ракета среднего радиуса действия, запущенная с мобильной стартовой площадки. В Северной Корее пока официально не объявляли о проведении запуска.