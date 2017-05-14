Минобороны: пуск ракеты в КНДР не представлял опасности для России

В Министерстве обороны России заявили, что запуск баллистической ракеты в КНДР не представлял для российской территории никакой опасности. Российские средства Системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) около 23.30 мск 13 мая зафиксировали пуск ракеты.

«Баллистическая цель сопровождалась средствами СПРН на протяжении 23 мин. полета до падения в центральной части Японского моря (около 500 км от территории России). Траектория полета северокорейской ракеты проходила в направлении от границы Российской Федерации и на значительном удалении», — сказали в ведомстве.

Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении и дежурные силы ПВО несут боевое дежурство в плановом режиме, добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что пуск ракеты был произведен с полигона на северо-западе КНДР в направлении Японии. Американский телеканал CNN передавал, что ракета упала в 60 милях (около 100 км) к югу от Приморского края.