КНДР готова вести диалог с США при «благоприятных условиях»

Пхеньян готов к диалогу с Вашингтоном при «благоприятных условиях», передает южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на высокопоставленного дипломата КНДР Чхо Сона Хуэя, ответственного за американское направление.

По его словам, в КНДР допускают возможность двусторонних контактов на фоне заявления президента США Дональда Трампа о готовности встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Ранее Трамп заявил, что если ему придется встретиться с Ким Чен Ыном в подобающих условиях, он почтет это за честь. Американский президент подчеркнул, что встреча возможна только в правильной обстановке.