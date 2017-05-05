Ким Чен Ын призвал войска быть готовыми «сломать вражеский хребет»

Лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал артиллерийские подразделения армии на островах Чанджэдо и Мудо в Желтом море, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап». После того как ему зачитали доклад о последних действиях Южной Кореи, северокорейский лидер заявил, что рассматривает план нанесения удара по Сеулу.

Ким Чен Ын также призвал военнослужащих был готовыми «сломать вражеский хребет» в любое время. «Он заявил, что элитные артиллерийские подразделения КНА, защищающие юго-западную линию фронта, должны сохранять высшую боевую готовность для того, чтобы сломать вражеский хребет по первой же команде», — говорится в сообщении ЦТАК.

Ранее в КНДР неоднократно заявляли о готовности нанести в случае необходимости превентивный удар по силам США. При этом в Пхеньяне возлагают на президента США Дональда Трампа ответственность за нарастание напряженности на Корейском полуострове.