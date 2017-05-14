Ракета КНДР упала в 100 км от Приморья

Северная Корея в ночь на воскресенье произвела новый запуск баллистической ракеты средней дальности. Пуск был произведен с полигона на северо-западе страны в направлении Японии. Ракета пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.

По данным CNN, ракета упала в 60 милях (около 100 км) к югу от Приморского края.

Российская система предупреждения о ракетном нападении своевременно обнаружила запуск ракеты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «Система своевременно зафиксировала этот пуск», — сказал собеседник агентства.