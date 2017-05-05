КНДР обвинила ЦРУ в заговоре с целью убить Ким Чен Ына

КНДР обвинила ЦРУ и южнокорейскую разведку в заговоре с целью убийства северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщает AFP. Такое заявление министерства госбезопасности передало государственное информагентство ЦТАК. Из заявления следует, что на территорию Северной Кореи при поддержке этих разведок проникла группа террористов, которые намеревались применить биохимическое оружие, в том числе радиоактивные вещества и «нанояды». КНДР их найдет и безжалостно уничтожит, пообещало ЦТАК.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как Ким Чен Ын проинспектировал артиллерийские подразделения армии на островах Чанджэдо и Мудо в Желтом море и заявил, что рассматривает план нанесения удара по Сеулу, так что военные должны быть готовы «сломать вражеский хребет» по первому приказу.