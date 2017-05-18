В Приморье прибыл первый теплоход из КНДР

Во Владивосток из северокорейского Раджина прибыл первый грузопассажирский теплоход с представителями китайских туркомпаний на борту. «Судно прибыло утром к морскому вокзалу Владивостока», — сообщил представитель компании-перевозчика «ИнвестСтройТрест». Такие рейсы будут осуществляться регулярно.

Накануне в компании сообщили, что первый теплоход вышел и Раджина без туристов на борту. На нем поплыли представители китайских туркомпаний, которые решили проверить путь. Китайских туристов начнут перевозить со следующей недели.