«Я сам ненавижу коммунистическую северокорейскую систему»

В декабре 1950 г. северокорейские беженцы спешно грузились на американский корабль SS Meredith Victory в порту Чунгнам. За считанные часы до того, как порт был захвачен, капитан Леонард Ларю приказал выбрасывать за борт все, что можно, чтобы принять как можно больше беженцев, рассказывает The Korea Times. Среди 14 000 человек, перевезенных кораблем с севера на юг Кореи, оказались и родители Мун Джэина. Одержав убедительную победу на выборах 9 мая, Мун с прошлой среды работает президентом Южной Кореи. Он приступил к обязанностям уже на следующий день без традиционного двухмесячного переходного периода. Смена власти происходит не по расписанию, его предшественница Пак Кынхе ушла с поста в результате импичмента и сейчас под арестом. Ее обвиняют в получении взяток, вымогательстве у бизнесменов выплат в некоммерческие фонды и злоупотреблении властью.

Очнулся – увидел жену

Будущий президент Кореи родился за несколько месяцев до окончания войны на Корейском полуострове, 23 января 1953 г., в г. Кодже, занимающем несколько островов неподалеку от г. Пусана. Семья с трудом выкарабкивалась из нищеты. Отец трудился разнорабочим, мать надевала на спину слинг, сажала в него Муна и шла торговать на рынке яйцами, угольными брикетами и попавшей на черный рынок гуманитарной американской помощью, пишет The New York Times.

Подросшему Джэину тоже нашлось занятие – стоять в очереди за кукурузной мукой и сухим молоком, которые раздавала миссия католической церкви, пишет The Korea Times. Очереди он возненавидел, а доброе отношение служителей миссии оценил – вместе с женой они сейчас придерживаются католического вероисповедания.

Родители Муна растили пятерых (у него три сестры и брат), но нашли деньги, чтобы пристроить его в престижную школу Кёнам в Пусане. Правда, в школе порой его не пускали на занятия, когда семья не успевала внести ежемесячный взнос за учебу, пишет южнокорейская газета Hankyoreh. «Бедность определила мое детство, – цитирует Муна журнал Time. – Но в ней были свои преимущества. Я стал независимым, взрослее сверстников, и осознал, что деньги не главное в жизни».

Еще в 1969 г. 16-летний Мун стал участвовать в антиправительственных протестах, сообщает The Korea Times. Акции спровоцировал президент Пак Чон Хи, который хотел пойти на третий срок и предпринял усилия, чтобы изменить конституцию. Дело закончилось тем, что он выиграл выборы 1971 г., ввел чрезвычайное положение и успешно провел референдум по принятию новой конституции, которая значительно расширила его полномочия. Пак продержался у власти еще восемь лет вплоть до гибели в результате покушения.

Мун в 1972 г. со второй попытки поступил на юридический факультет Университета Кёнхи. Но основное место в его воспоминаниях о студенческих годах занимают протесты против Пак Чон Хи и его варианта конституции, констатирует The Korea Times. Мун даже был арестован и некоторое время провел в тюрьме Сеодаемун.