США пересмотрят соглашение о свободной торговле с Южной Кореей

Администрация США пересмотрит и изменит соглашение о свободной торговле с Республикой Кореей, которое было заключено пять лет назад. Как передает Reuters, это вице-президент США Майк Пенс сказал представителям бизнеса в Сеуле. Он отметил, что торговый дефицит США в отношениях с этой страной за эти пять лет вырос более чем вдвое и что в Южной Корее слишком много препятствий для работы американских предпринимателей. Чиновник подчеркнул, что это «горькая правда» и что недостатки в торговых отношениях следует признавать честно.

Ранее Дональд Трамп заявил, что примет меры по сокращению значительного торгового дефицита с такими странами, как Китай и Япония, и будет стимулировать производство в США, напоминает Reuters.

Гендиректор GM Korea Джеймс Ким высказал мнение, что есть возможности улучшить двустороннее соглашение о свободной торговле. Для этого, по его словам, нужно минимизировать уникальные для Южной Кореи обязательные стандарты, и это облегчит американским товарам доступ на южнокорейский рынок.