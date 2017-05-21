КНДР произвела пуск баллистической ракеты

КНДР произвела очередной пуск баллистической ракеты. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Рёнхап».

Как отмечает издание, выпущенная КНДР ракета была неизвестной модификации. Пуск, по сведениям агентства, был произведен из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо.

Минобороны Южной Кореи уточняет, что ракета пролетела около 500 км. Предполагается, что ракета упала в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности в связи с пуском ракеты.

Кроме того, по информации агентства Kyodo, кабмин Японии также созывает совещание национального совета безопасности.

Информированный собеседник «Интерфакса» подчеркнул, что российская система предупреждения о ракетном нападении (СПРН) своевременно зафиксировала пуск ракеты. «Пуск был квалифицирован как не представляющий угрозу российской территории», - добавил он.

Последний раз КНДР произвела пуск баллистической ракеты средней дальности на прошлой неделе, напоминает «Интерфакс». Она пролетела около 700 км и также упала в акватории Японского моря.