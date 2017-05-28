Ким Чен Ын распорядился начать серийное производство новой системы ПВО

Северокорейский лидер Ким Чен Ын распорядился начать массовое производство новой системы противовоздушной обороны, передает Центральное телеграфное агентство Кореи. Он присутствовал на испытаниях ПВО «нового типа».

Как передает агентство, Ким Чен Ын похвалил военное руководство и отметил, что «по сравнению с прошлым годом улучшились возможности по обнаружению, преследованию и уничтожению объекта, повысился процент попадания в цель».

Лидер КНДР заявил, что новую систему необходимо производить в максимальном количестве, чтобы «она покрывала всю страну как лес» — чтобы «уничтожить иллюзию врагов относительно их господства в воздухе».